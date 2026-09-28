Barış Pehlivan skandalı ortaya çıkarmıştı... Fon krizinde 'İskender Balcı' muamması: Yurtdışına çıktı mı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4'üncü operasyon düzenlendi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 6'sı sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Destek Faktoring Yönetim Kurulu üyelerinden Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun ile Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyelerinden Altuğ Kantarcı ve Ali Çil gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Somay Ataseven'de yakalandı. Gözaltındaki şüpheli sayısı 8'e yükselirken 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin soruşturma konusu fon ve sermaye piyasası işlemleriyle bağlantıları ile şirketler üzerinden gerçekleştirilen para ve mal varlığı hareketleri ve diğer şüphelilerle irtibatlarının tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Fon soruşturması kapsamında Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Somay Ataseven de gözaltına alındı.

Destek Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Aksüt'ün ise hala arandığı öğrenildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'nın damadı, Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi İskender Balcı'nın da 'teslim olduğu' belirtildi.

Balcı ile beraber gözaltındaki şüpheli sayısı 9'a yükseldi.

DHA, Balcı'nın teslim olduğu haberini "26 Eylül'de Karadağ'a gittiği öğrenilen Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi İskender Balcı'nın yurda dönerek teslim olduğu öğrenildi" ifadeleriyle verdi.

Karadağ'a gittiği öne sürülen İskender Balcı ise yurtdışına gittiği iddialarını reddetti.

X hesabından bir açıklama yapan Balcı, "Son günlerde şahsımı hedef alan asılsız iddia ve haberlere ilişkin kamuoyunu doğrudan ve doğru bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur. Öncelikle bilinmesini isterim ki yurt dışında değil, Türkiye’deyim. İletişim kanallarım açık, adresim bellidir..." dedi.

KAMUOYUNA AÇIKLAMA Son günlerde şahsımı hedef alan asılsız iddia ve haberlere ilişkin kamuoyunu doğrudan ve doğru bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur. Öncelikle bilinmesini isterim ki yurt dışında değil, Türkiye’deyim. İletişim kanallarım açık, adresim bellidir... pic.twitter.com/HLNzBBpzKA

Gazetemiz yazarı Murat Ağırel ise, Balcı'nın söz konusu açıklamasını "kanıt niteliğindeki belgeyi" paylaşarak alıntıladı.

Ağırel, "İskender Balcı yaptığı açıklamada 'Öncelikle bilinmesini isterim ki yurt dışında değil, Türkiye’deyim. İletişim kanallarım açık, adresim bellidir...' diye açıklama yapmıştı. İskender Balcı’nın bugün geri gelip teslim olduğu belirtiliyor" dedi.

İşte Murat Ağırel'in paylaştığı o belge...

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, bir gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İskender Balcı'nın Özata Denizcilik Yönetim Kurulu'ndan kısa süre önce istifa ettiğini ortaya çıkarmıştı.

Pehlivan paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir skandalı da ben ifşa edeyim. AKP kurmayının vurgunla suçlandığı ve patronları tutuklanan Özata Denizcilik’in yönetiminde çok kısa süre önce bir değişim yaşandı. Tesadüfe bakın ki, şirketin yönetim kurulu üyesi İskender Balcı birdenbire istifa etti. Sanki, filikaya binip gemiyi terk etme gibi… Tıpkı hisselerini satıp milyar kazanan Fatma Betül Sayan Kaya gibi…

Peki, kim bu İskender Balcı? Yazayım: Osman Çelik’in damadı. Osman Çelik mi kim? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı!

Gördünüz mü? Memleketin hazinesini emanet ettiğimiz insanların pek ‘akıllı’ damatları nerelerden çıkıyor?

Sahi, Mehmet Şimşek yardımcısına ‘bu ne iş’ diye soracak mı?"