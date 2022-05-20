Barış Pehlivan yazdı: 'Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın şirketleri'
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, Afyonkarahisar Valisi olarak atanan Kübra Güran Yiğitbaşı’nın şirketini anlattı. Biyografilerde yazmayan ayrıntılara değinen Pehlivan, Vali Yiğitbaşı'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi’nin başındaki Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı'nın da ortaklar arasında bulunduğu Lale İletişim ve Sağlık Hizmetleri'nde hissedarı olduğunu yazdı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak’la birlikte TÜRGEV’de görev yapan Kübra Güran Yiğitbaşı'nın atanması kamuoyunda büyük yankılara neden olmuştu.
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan bugünkü yazısında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı'nın Afyonkarahisar Valisi olarak atanmasına değindi.
Günlerdir Yiğitbaşı'nın biyografisinin konuşulduğuna dikkat çeken Pehlivan, o biyografilerde yazmayan bir ayrıntıyı anlattı.
Pehlivan, "Çiçeği burnunda Afyon Valisi’nin eşi bir doktor: Burhan Selim Yiğitbaşı. Kendisi ortopedi ve travmatoloji alanında uzman. Doktor eşin şirketleri de var. Birinin adı tasfiye halindeki Medor Ortopedi ve Sağlık Ürünleri, diğeri ise halen aktif olan Lale İletişim ve Sağlık Hizmetleri…" dedi.
HİSSEDARLAR ARASINDA VALİ DE VAR
Pehlivan şöyle devam etti:
"Hatta aktif olan şirketin ortakları arasında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi’nin başındaki Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı da bulunuyor.
Şirketin faaliyet alanı ise hastanelere sağlık malzemesi satmak...
Az daha unutuyordum, Afyon Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da bu şirketlerin hissedarları arasında."
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