Barış Pehlivan yazdı: Akar'ın yardımcıları hakkında FETÖ iddiası, Erdoğan'ın sözünü dinleyene ceza

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, "Arka Bahçe" adlı köşesinde "Sen misin Erdoğan’ın sözünü dinleyen" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Pehlivan bugünkü yazısında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yardımcıları Şuay Alpay ve Alpaslan Kavaklıoğlu hakkındaki FETÖ ile bağı olduğuna dair şüpheler üzerine yaşanan yeni gelişmeleri aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Nerede, bildiğiniz, bulduğunuz bir FETÖ terör örgütü mensubu varsa, bunu bizlere muhakkak bildireceksiniz" sözünü hatırlatan Pehlivan, bir yurttaşın Kavaklıoğlu hakkındaki FETÖ iddiaları üzerine Hulusi Akar'a mektup yazdığını ardından hakkında iftira suçundan iddianame hazırlandığını anlattı.

Kavaklıoğlu'nun FETÖ öcgülerini ve Türkçe olimpiyatlarındaki konuşmasını ortaya çıkaran Pehlivan, "Hulusi Akar’a ihbarda bulunan vatandaş başını belaya soktu. Ama gün gelecek, adaletin hüküm sürdüğü bir Türkiye’de tozlu raflara kaldırılan o mektuplar tekrar okunacak" dedi.

Pehlivan'ın yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a inanmıştı. Kulaklarıyla duymuştu şu sözlerini:

“Hepinize sesleniyorum; nerede, bildiğiniz, bulduğunuz bir FETÖ terör örgütü mensubu varsa, bunu bizlere muhakkak bildireceksiniz. Eğer bildirmiyorsanız, sorumlusunuz. Siz hangi mahallede kim var, bunları gayet iyi bilirsiniz. Bulacaksınız, biz de araştıracağız, inceleyeceğiz, hukuk içinde gereğini de yapacağız. Bu bir vatanseverlik borcudur.”

Sonra gazetelerden öğrendi ki Erdoğan’ın bu çağrısı üzerine MİT ve Emniyet “FETÖ’cüyü ihbar et” hattı dahi kurdu.

Cesaretini topladı, oturdu bilgisayarın başına, başladı yazmaya:

“Sayın Bakanım Hulusi Akar...

Konu: Alpaslan Kavaklıoğlu ve FETÖ ilişkisi...”

O mektubun öyküsünü anlatacağım ama önce...

Yazdım: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın şu an görevde olan iki bakan yardımcısı, yani Şuay Alpay ve Alpaslan Kavaklıoğlu hakkında FETÖ ile bağı olduklarına dair şüpheler vardı.

Hulusi Akar’ın dört bakan yardımcısı bulunuyor. Diğer ikisine, Muhsin Dere’ye ve Yunus Emre Karaosmanoğlu’na dair iddiaları da gazetemizde okudunuz. Barış Terkoğlu’na konuşan emekli Askeri Hâkim Ahmet Zeki Üçok birinin ByLock kullanıcısı, diğerinin ise ABD Büyükelçiliği’nin güvenilir kaynaklarından olduğunu ileri sürdü.

Büyük bir skandaldı bu. 15 Temmuz’da Genelkurmay’daki yardımcıları FETÖ’cü çıkan Hulusi Akar’ın bakanlık koltuğundaki yardımcıları da FETÖ suçlamasıyla karşı karşıyaydı.

Günler geçti, bir açıklama dahi yapılmadı. Günler geçti, yeni bilgiler geliyor...

Tarih: 20 Nisan 2020.

Bir vatandaş uzun süredir tanıdığı Alpaslan Kavaklıoğlu’na dair bildiklerini kâğıda döktü. Onun FETÖ ile tanışmasından, örgütün önemli isimlerini nasıl koruduğuna kadar birçok iddiayı dile getirdi. Mektubu bir zarfın içine koydu. İadeli taahhütlü şekilde Hulusi Akar’ın adına özel olarak Milli Savunma Bakanlığı’na gönderdi.

Bekliyordu ki mektubunu Hulusi Akar okuyacak ve yardımcısına dair bir inceleme başlatacak. Öyle ya, Cumhurbaşkanı’nın herkese talimatı bu yönde değil miydi?

MSB SORUŞTURMAMIŞ BİLE

Peki, ne mi oldu? Şu:

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu kendisinin FETÖ ile ilişkisine dair iddialarda bulunan o vatandaşı savcılığa şikâyet etti. “İftira suçundan” iddianame yazıldı, yargılama başladı.

“Vatanseverlik borcunu ödediğini” sanırken hapsi istenen vatandaş şaşkındı. Şöyle dedi mahkemede:

“Kişiye özel kayıtlı mektubumun Bakan Hulusi Akar’a ulaştığından şüpheliyim. Söz konusu mektup, her nasılsa iletişimin gizliliği ihlal edilmek suretiyle, Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu tarafından ele geçirilmiştir.”

Yargılama sırasında çarpıcı bir bilgi de öğrenilecekti. Vatandaşı yargılayan Ankara 44. Asliye Ceza Mahkemesi Milli Savunma Bakanlığı’na özetle şunu sordu: Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu’nun FETÖ ilişkisine dair iddialar hakkında hiç inceleme yaptınız mı?

Hulusi Akar adına Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürü Bilal Durdalı 18 Şubat 2021’de mahkemeye yanıt verdi: “Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu hakkında hiçbir idari soruşturma bulunmamaktadır!”

Ve sonunda Kavaklıoğlu’nun istediği de oldu. Hulusi Akar’a ihbarda bulunan vatandaş hakkında 10 ay hapis cezası verildi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın iki numaralı ismi Kavaklıoğlu geçen haftaki yazımı okur okumaz, Fethullah Gülen’e “hocaefendi” dediği tweet’ini sildi. Kuşku yok ki Türkçe Olimpiyatları’nda örgüte ve liderine övgüler dizdiği görüntülerin ortaya çıkmasından da rahatsızdır. Ama arşiv işte, affetmiyor.

Evet, Cumhurbaşkanı’nın sözünü dinleyip Hulusi Akar’a ihbarda bulunan vatandaş başını belaya soktu. Ama gün gelecek, adaletin hüküm sürdüğü bir Türkiye’de tozlu raflara kaldırılan o mektuplar tekrar okunacak. Şüphem yok.