Barış Pehlivan yazdı: Hamit Kocabey'in istifasının perde arkası

19 Ekim 2021 Salı, 13:31

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, "Arka Bahçe" adlı köşesinde, "Kılıçdaroğlu’na ‘Cinayet’ Koruması" başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Pehlivan bugünkü yazısının "Bahçeli'nin kafasında ne var" başlıklı bölümünde, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi Hamit Kocabey'in istifasının perde arkasında Cumhur İttifakı’nda yaşanan krizin olduğunu belirtti.

Öte yandan yazıda, Hamit Kocabey'in avukat oğlu Nizameddin Kocabey'in babasının gücünü kullanarak Bataklık operasyonunda uyuşturucudan elde edilen geliri aklamakla suçlanan armatör Uğur Şener’i kurtardığına dikkat çekildi.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

"HSK’nin MHP’li üyesi Hamit Kocabey’in istifa ettirilmesine dair çok şey söylendi. Üstünde durulması gereken bazı kritik noktaları da ben gündeme getireyim:

1- Kocabey’in istifasının ardından MHP’nin HSK’ye yeni aday göstermeyeceği iddiasını Halk TV’den İsmail Saymaz yazdı.

Tam da bu konuya dair farklı yorumlar geldi.

Bir kaynağa göre, istifanın perde arkasında Cumhur İttifakı’nda yaşanan kriz vardı. İddia ediliyor ki ittifakta Bahçeli’nin beklediği kararlar alınmazsa sorun daha da büyüyecek. Bu tezi dile getirenler, MHP liderinin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün tasarruflarından hoşnut olmadığını da vurguluyor.

Bir diğer kaynağa göre ise bu söylentiler doğru değil. Bunu diyenler, Kocabey’in alınmasının sebebinin Ankara ve İstanbul kökenli davalar olduğunu düşünüyor. Hatta olay yaratacak bir iddiayı da öne sürüyorlar: MHP’nin bir genel başkan yardımcısının da bazı iş takiplerinin içinde olduğu Devlet Bahçeli’ye iletilmiş. MHP lideri zaman içinde onu da pasifleştirecekmiş.

2- Uyuşturucudan elde edilen geliri aklamakla suçlanan armatör Uğur Şener’in Bataklık davasından nasıl kurtulduğunu ilk bu köşede, 13 Temmuz’da okudunuz. Şüpheli Şener’in, babası güçlü bir avukat sayesinde özgürlüğüne kavuştuğunu yazmıştım. İşte iddialara konu olan o avukat, istifa ettirilen HSK üyesinin oğlu Nizameddin Kocabey’di. Yani babasının gücünü kullanmakla itham edilen isimdi bahsettiğimiz.

HSK’deki istifa sonrası 'uyuşturucu borsası' iddiası tekrar gündeme geldi. Sonra beklenen oldu, mahkeme kararıyla ilgili haberler internet erişiminden kaldırıldı. Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliği’nin o yasak kararını inceledim. İlgili haberlerde eski HSK üyesi Hamit Kocabey’in kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçe olarak sunuluyordu.

Peki, mahkeme kararı kimin talebi üzerine verildi?

Kocabey’in avukatının.

Kimdi o avukat?

Kocabey’in oğlu Nizameddin Kocabey.

Yani babasının nüfuzunu kullanarak çıkar sağladığı iddia edilen avukat, kendisiyle ilgili o haberleri de yine babasının adını kullanarak yasaklattı."