Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması’nda Cumhuriyet'e çifte ödül

18 Kasım 2021 Perşembe, 04:00

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Bu yıl 22’ncisi yapılan yarışmada Cumhuriyet’e iki ödül birden geldi.

Yarışma jürisinin yaptığı değerlendirme toplantısında “Ulusal Haber” dalında gazetemiz muhabiri Zehra Özdilek’in “Kuzu Bombası” başlıklı haberi birinciliğe layık görüldü. Aynı dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü’nü de gazetemiz muhabiri Mehmet Kızmaz’ın “Petrol Hırsızlığından Parke Taşı İhalesine” haberine verildi. “İzmir Kent Haberi” dalında ise Dokuz Eylül Gazetesi’nden Sinan Keskin’in “Şehir Hastanesi Mi Şehir Efsanesi Mi?” haberi birinci oldu. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü’nü Posta gazetesinde yayımlanan “Bu Aşka Aşı Gerek” başlıklı haberi ile Melis Apaydın İde kazandı. “İzmir Kent TV Haberi” dalında İhlas Haber Ajansı’ndan Ceren Atmaca ile Sinan Yeniçeri’nin “Yaşadığını İspat Etmeye Çalışırken İkinci Kez Öldü” haberi birinciliğe layık görüldü. “Haber Fotoğrafı” dalında Hande Mumcu Özendirme Ödülü’nü “Batman’da açıklama yapmak isteyenlere polisten müdahale” başlıklı haberde yayınlanan fotoğrafıyla Anka Haber Ajansı’ndan Metin Yoksu kazandı.