Barış Terkoğlu'nun yazısına jet hızıyla erişim yasağı getirildi
Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu'nun bugünkü yazısına erişim engeli getirildi. Terkoğlu yazısında, kendisini MİT’çi olarak tanıtan, sahte hâkim-savcı kartlarıyla gezen eski hükümlü Doğan Çelik'in AKP'den milletvekili aday adayı olmasını ele almıştı.
Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, bugünkü "Ne deprem ne sel, felaket sizsiniz!" yazısında AKP'den milletvekili aday adayı olan Doğan Çelik'e dikkati çekti.
Terkoğlu, "Sonunda, bir zamanların Şükrettin Çelik’i, kimilerine göre 'modern Sülün Osman'ı kendisini MİT’çi olarak tanıtan, sahte hâkim-savcı kartlarıyla gezen, kendi ifadesine göre 'Yargıda Birlik finansörü', adliyede dava dosyalarını çözen, bu yüzden rüşvet ve dolandırıcılıktan yargılanan, eski hükümlü Doğan Çelik, AKP Milletvekili aday adayı olarak karşımızda" değerlendirmesini yaptı.
Bugün sabah 04.00'da yayına giren "Ne deprem ne sel, felaket sizsiniz!" başlıklı yazıya üzerinden 12 saat geçmeden Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından jet hızıyla erişim yasağı getirildi.
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