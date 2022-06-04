Bariyerlere çarpan otomobil yan yattı: 1 yaralı
Bursa’da S.A.’nın (30) aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybettiği öne sürülen otomobil, bariyerlere çarparak, yan yattı. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kaza, 4 Haziran Cumartesi saat 03.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Orhaneli Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hız nedeniyle S.A.'nın kontrolünü kaybettiği 16 R 6026 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak, yan yattı. S.A. ise otomobilin içinde sıkıştı.
HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
S.A, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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