Baro başkanlarından yeni adli yılda ortak uyarı: ‘Tutuklamalar yargısız infaza çevriliyor’

İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, 2026-2027 adli yılı açılışı dolayısıyla dün yaptığı açıklamada, geride kalan adli yılın bilançosunu değerlendirdi. Sözlerine, “Bir basın emekçisi dostumuz Cumhuriyet gazetesi yazarı Şükran Soner’i kaybetmenin acısıyla sarsıldık ve çok üzüldük” diye başlayan Kaboğlu, Soner’i “saygı ve sevgiyle” andı.

Kaboğlu, anayasanın savaş, seferberlik ve olağanüstü hâllerde dahi dokunulamayacak haklarının bugün barış zamanında bile sistematik olarak ihlal edildiğini vurguladı. Kişinin önce özgürlüğünden yoksun bırakıldığını, delilin daha sonra arandığını ve iddianamelerin aylar sonra hazırlanabildiğini belirten Kaboğlu, istisnai bir önlem olan tutuklamanın “yargısız infaza çevrildiğini” söyledi.

Kaynağını anayasadan almayan yetki kullanımını da “egemenlik gaspı” olarak niteledi. İstanbul Barosu’nun özellikle son altı aydır Silivri’deki duruşmaları izlediğini belirten Kaboğlu, adil yargılanmanın üç ölçütünü “mekân, vakit, nakit” olarak sıraladı. İstanbul dışındaki belediyelere ilişkin davaların Silivri’de görülmesini, uzun duruşmaları, savunma hakkındaki kısıtlamaları ve tutukluluğa itirazların dosya üzerinden incelenmesini eleştirdi.

‘TALİMATLA HUKUK OLMAZ’

Öte yandan İzmir Adliyesi’nde düzenlenen törenle yeni adli yıla girilirken İzmir Barosu, adına basın açıklaması yapan baro başkanı Sefa Yılmaz, yeni adli yılın açılışında yargı bağımsızlığı, savunma hakkı ve hukuk devletinin aşındığını belirtti. AYM ve AİHM kararlarının uygulanmamasına tepki gösteren Yılmaz, “Talimatla hukuk, baskıyla bağımsız yargı olmaz” dedi.