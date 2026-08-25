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Bartın açıklarında 3 ayda üçüncü İHA: Ekipler incelemeye aldı

Bartın açıklarında 3 ayda üçüncü İHA: Ekipler incelemeye aldı

25.08.2026 11:40:00
Güncellenme:
İHA
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Bartın açıklarında 3 ayda üçüncü İHA: Ekipler incelemeye aldı

Karadeniz'in Bartın açıklarında son 70 günde üçüncü insansız hava aracı (İHA) bulundu. Kapısuyu köyü plajında bulunan İHA incelenmek üzere jandarma ekipleri tarafından alındı.
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Bartın-Kastamonu sınırındaki Kapısuyu köyü açıklarında, denizde yüzen gençler tarafından bir cisim görüldü. Gençlerin durumu jandarmaya haber vermesi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

Mühimmat bulunması ihtimaline karşı dronun, sahil güvenlik botu gözetiminde dalgalarla sahile sürüklenmesi beklendi. Sahile ulaşan İHA, jandarmanın geniş güvenlik tedbirleri arasında incelendi.

ÖNCEKİLERLE AYNI 

İlk tespitlerde dronda, mühimmat bulunmadığı, önceki bulunanlarlar gibi gövde ve kanatlarının strafor köpükten, pervanelerinin ağaçtan, eklenti vidalarının ise plastikten yapıldığı tespit edildi. Rus yapımı olduğu tahmin edilen insansız hava aracının menşeinin ise Ankara'da yapılacak incelemede belirlenmesi bekleniyor.

ÜÇ AYDA ÜÇÜNCÜ İHA

Bartın'da 14 Haziran'da Kapısuyu Köyü Plajı'nda, 19 Haziran'da ise Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Çakraz Plajı’nda insansız hava aracı bulunmuştu.

Son 70 günde bulunan 3 insansız hava aracının da birbirinin benzeri olduğu, Ukrayna ve Rusya Savaşı'nda kullanılan insansız hava araçlarından olduğu tahmin ediliyor.

İlgili Konular: #Bartın #insansız hava aracı

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