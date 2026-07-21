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Bartın Adliyesi'nde yangın paniği

Bartın Adliyesi'nde yangın paniği

21.07.2026 12:04:00
Güncellenme:
DHA
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Bartın Adliyesi'nde yangın paniği

Bartın'da adliye binasının ikinci katındaki mutfak bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının, ilk incelemelere göre mutfak tezgahındaki yağların tutuşması ile meydana geldiği belirlendi.

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Bartın Adliyesi'nde saat 10.30 sıralarında yangın meydana geldi. Binanın ikinci katındaki mutfak bölümünden duman yükseldiğini fark eden personel, yangın tüpleri ile müdahale etti.

Yemek yapıldığı sırada çıktığı belirlenen yangında yoğun dumanın binayı sarması ile olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.

Yoğun duman nedeniyle personel ve yurttaşlar adliye binasının dışına çıkarken, itfaiye ekipleri dumanı aspiratörle binadan tahliye etti. Yangının, ilk incelemelere göre mutfak tezgahındaki yağların tutuşması ile meydana geldiği belirlendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #Bartın #Yangın #Adliye

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