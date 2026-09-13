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Bartın’da akıma kapılan çiftçi kurtarılamadı

Bartın’da akıma kapılan çiftçi kurtarılamadı

13.09.2026 10:24:00
Güncellenme:
DHA
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Bartın’da akıma kapılan çiftçi kurtarılamadı

Bartın’da çiftçilik yapan 66 yaşındaki Hasan Karataş, sondaj kuyusundan su motoruyla çektiği suyla bahçesini sularken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti.

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Tabanözü köyünde dün saat 18.00 sıralarında acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; çiftçilik yapan Hasan Karataş (66), sondaj kuyusundan su motoruyla çektiği suyla bahçesini suladığı sırada elektrik akımına kapıldı. Karataş’ın yere yığıldığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Karataş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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İlgili Konular: #Bartın #çiftçi #elektrik çarpması

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