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Bartın'da kaçak define kazısına baskın: 5 kişi suçüstü yakalandı!

Bartın'da kaçak define kazısına baskın: 5 kişi suçüstü yakalandı!

7.10.2026 09:19:00
Güncellenme:
DHA
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Bartın'da kaçak define kazısına baskın: 5 kişi suçüstü yakalandı!

Bartın’da kaçak define kazısı yaptığı tespit edilen 5 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
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Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karainler köyünde 5 kişinin kaçak kazı yapıp, define aradığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri tarafından bir süre takip edilen şüpheliler, kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüpheliler O.A., O.K., M.K., A.S. ve Ü.S. gözaltına alındı.

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Şüphelilerin yanında jeneratör, kazma, balta ve hiltiye el konuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şüphelilerin ilçe jandarma komutanlığındaki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İlgili Konular: #Bartın #suçüstü

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