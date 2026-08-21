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Bartın'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Bartın'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

21.08.2026 10:12:00
Güncellenme:
DHA
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Bartın'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Bartın'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 78 gram metamfetamin, 383 gram sentetik bonzai, 525 gram kubar esrar, 98 kök kenevir bitkisi ve 220 gram kenevir tohumu ele geçirildiği aktarıldı.
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Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu madde sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda; 78 gram metamfetamin, 383 gram sentetik bonzai, 525 gram kubar esrar, 98 kök kenevir bitkisi ve 220 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 16 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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