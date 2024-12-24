Bartın'da parkta 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası: 3 tutuklama

Bartın'ın Ulus ilçesinde 12 yaşındaki ortaokul öğrencisine parkta cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

Bartın'da parkta 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası: 3 tutuklama
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DHA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 10:08

Ulus ilçe merkezinde, dün akşam saatlerinde M.C. (41), A.E. (21) ve S.E. (16) ilçedeki bir parkta ortaokul öğrencisi kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu.

Aile, çocuğun durumu anlatması ile polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 3 şüpheli, gözaltına alındı.

ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler M.C., A.E. ve S.E. tutuklandı.

İstismara uğrayan kız çocuğu da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alınarak sevgi evine götürüldü.


Etiketler: #Çocuk istismarı #cinsel istismar #istismar

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