Baş döndüren yükseliş: 5 günde şef oldu

08 Nisan 2022 Cuma, 10:32

Sakarya Adliyesi’nde zabıt katibi görevindeyken kurum değişikliği yaparak Yalova Üniversitesi’nde işe başlayan Canan Porgalı’nın hızlı yükselişi baş döndürdü.

5 GÜNDE İKİ ATAMA YAPILDI

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre, Sakarya Adliyesi’nde görevli zabıt katibi Canan Porgalı, yaklaşık 10 gün önce kurum değişikliği yaparak Yalova Üniversitesi’nde işe başladı. Porgalı'nın 4 Mart tarihinde, Yabancı Diller Yüksekokulu, Yüksekokul Sekreteri kadrosuna naklen ataması yapıldı. Ardından 9 Mart tarihinde de Rektörlük Hukuk Müşavirliği’ne şef olarak atandı.

Yalova Üniversitesi Rektörlüğü’nün ilgili atama yazılarında şöyle denildi:

“Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu, Yüksekokul Sekreteri kadrosuna naklen ataması yapılan Canan Porgalı, 04.03.2022 tarihinden itibaren görevine başlamıştır. Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.''

''Üniversitemiz Rektörlüğüne 07/03/2022 tarih ve 2200012733 sayılı yazı ile atanan Canan Porgalı. 'Şef' unvanı ile Hukuk Müşavirliğimizde 09/03/2022 tarihi itibariyle göreve başlamıştır. Bilgilerinizi arz ederim."