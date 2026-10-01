Başakşehir’de ‘Çek arkam sağlam’ diyen doktora 180 bin TL ceza

Olay, Başakşehir’deki bir AVM’nin otopark girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadın doğum doktoru Ö.K.A., trafikte tartışma yaşadığı bir sürücünün ardından aracından indi.

Ö.K.A.’nın tartıştığı kişiye küfür ve hakaret ettiği anlar, sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

“ÇEK ARKAM SAĞLAM”

Görüntülerde Ö.K.A.’nın kendisini cep telefonuyla kaydeden sürücüye, “Çek arkam sağlam” dediği görüldü.

POLİS GÖRÜNTÜLERİ İNCELEDİ

Sürücünün ihbarı üzerine Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Olay anına ilişkin görüntüleri inceleyen ekipler, araç sürücüsünün Ö.K.A. olduğunu belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Ö.K.A.’nın saldırı amacıyla aracından indiği tespit edildi.

180 BİN TL CEZA, EHLİYETİNE 60 GÜN EL KONULDU

Polis ekiplerinin tespitlerinin ardından Ö.K.A.’ya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 46/4 maddesi kapsamında 180 bin TL trafik idari para cezası uygulandı.

Ö.K.A.’nın sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu, aracı ise 60 gün trafikten men edildi. Sürücü hakkında Başakşehir Polis Merkezi Amirliği tarafından ayrıca adli işlem başlatıldığı öğrenildi.