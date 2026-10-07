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Başakşehir'de okul saldırısında hayatını kaybetmişti... Eslem Sare Bulut son yolculuğuna uğurlandı

Başakşehir'de okul saldırısında hayatını kaybetmişti... Eslem Sare Bulut son yolculuğuna uğurlandı

7.10.2026 18:42:00
Güncellenme:
DHA
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Başakşehir'de okul saldırısında hayatını kaybetmişti... Eslem Sare Bulut son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Başakşehir'de başka bir okulda eğitim gören 15 yaşındaki F.M. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut, memleketi Bartın'ın Ulus ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
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İstanbul’un Başakşehir ilçesinde dün Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda başka bir okulda eğitim gören F.M.’nin (15) bıçakladığı Eslem Sare Bulut (10), memleketi Bartın’ın Ulus ilçesinde toprağa verildi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ndeki işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Eslem Sare Bulut’un cenazesi, memleketi Bartın’ın Ulus ilçesine getirildi.

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Konuklu köyü Güvendik Mahallesi’ne götürülen Bulut için tören düzenlendi. Köydeki cami önünde Kur’an-ı Kerim okunurken baba Feyzullah ve anne Şeyma Bulut güçlükle ayakta durabildi.

Cenazeye Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AKP Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Yeni Parti Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Eslem Sare Bulut, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

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