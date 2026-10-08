Başakşehir'deki okul saldırısında dikkat çeken ayrıntı: Saldırgan Rusya'daki okul saldırılarını araştırmış

Başakşehir'deki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda 6 Ekim'de meydana gelen saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

15 yaşındaki F.M.'nin iki bıçakla geldiği okulda gerçekleştirdiği saldırıda 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı.

Soruşturma kapsamında F.M.'nin üzerinde bulunan dijital materyaller incelemeye alındı. İlk incelemelerde F.M.'nin Rusya'da gerçekleştirilen okul saldırılarını araştırdığı ve bu saldırılara ilişkin dokümanları ayrı klasörler halinde topladığı belirlendiği aktarıldı.

Dijital materyallerdeki içeriklerin saldırının nasıl planlandığının ve F.M.'nin bu eylemlere yönelik ilgisinin boyutunun belirlenmesi amacıyla incelendiği öğrenildi. F.M.'nin herhangi bir kişi, grup veya oluşumla bağlantısının bulunup bulunmadığı da araştırılıyor.

İKİ BIÇAKLA OKUL SALDIRISI

F.M.'nin saldırının gerçekleştiği Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nun eski öğrencisi olduğu belirtildi. Küçükçekmece Fahrettin Kerim Gökay Anadolu Lisesi'nde 10. sınıfta öğrenim gören F.M.'nin olay sabahı eski okuluna kendi okulunun üniformasıyla geldiği aktarıldı.

İncelemelere göre F.M., saldırıda kullandığı iki bıçağı poşet içerisinde taşıdı. Okula girdikten sonra öğrencilerin bulunduğu bölgede saldırıya geçti.

Yaşları 10 ile 13 arasında değişen 8 öğrenci yaralanırken, Eslem Sare Bulut kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Saldırının ardından okulda iki gün eğitime ara verildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da okula iki müfettiş görevlendirildi.

TARTIŞMA İDDİASI DOĞRULANMADI

Saldırının ilk saatlerinde olayın kız ve erkek öğrenciler arasında yaşanan bir tartışmadan kaynaklandığı yönünde iddialar gündeme geldi. Ancak soruşturma kapsamında yapılan ilk incelemelerde F.M. ile hedef aldığı öğrenciler arasında daha önce yaşanmış bir kavga veya husumet tespit edilmediği belirtildi.

İstanbul Valisi Davut Gül de saldırganın aynı mahallede yaşadığını ve olay yerine okul kıyafetiyle girdiğini açıklamıştı.

Gül, saldırganın başka bir okulda eğitim gördüğünü belirterek, “Çocukları hedef gözetmeden bıçaklıyor” demişti.

Saldırının ardından okulun kadın güvenlik görevlisinin müdahale ederek F.M.'yi etkisiz hale getirdiği ve polise teslim ettiği belirtildi.

SALDIRI PLANLI MIYDI?

Soruşturmanın önemli başlıklarından birini saldırının önceden planlanıp planlanmadığı oluşturuyor.

F.M.'nin evden iki bıçakla çıkması, eski okulunun üniformasını giymesi ve okul saldırılarına ilişkin dijital içerikleri önceden araştırdığının belirlenmesi, saldırının hazırlık aşamasının ayrıntılı biçimde incelenmesine neden oldu.

Dijital materyallerde yer alan içeriklerin kaynağı, ne zaman indirildiği ve saldırıyla doğrudan bağlantısının bulunup bulunmadığı da araştırılıyor.

BAŞARILI ÖĞRENCİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Soruşturma kapsamında F.M.'nin eğitim hayatına ilişkin bilgiler de inceleniyor.

F.M.'nin Küçükçekmece Fahrettin Kerim Gökay Anadolu Lisesi'ne yüzde 2'lik başarı dilimiyle yerleştiği ve akademik açıdan başarılı olduğu belirtildi. F.M.'nin bu eğitim-öğretim yılında okul başkanı seçildiği de aktarıldı.

Daha önce ciddi bir disiplin problemi veya saldırgan davranış sergilediğine ilişkin bir kayda rastlanmadığı, okulun rehberlik servislerinde de F.M. hakkında olumsuz bir durum raporlanmadığı öne sürüldü.

F.M.'nin ailesi tarafından dile getirilen “sosyal anksiyete” iddiası da soruşturma kapsamında inceleniyor. Daha önce psikolojik destek veya tedavi alıp almadığına ilişkin araştırmanın sürdüğü belirtildi.

F.M. VE ANNE-BABASI TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan F.M. ile annesi M.M. ve babası Ş.M., emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Üç şüpheli de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Saldırının ardından okul güvenliğine ilişkin yeni önlemler de gündeme geldi. İstanbul Valisi Davut Gül, okullardaki güvenlik uygulamalarının artırılacağını ve uygun okullarda girişlere kapı tipi metal dedektörleri kurulacağını açıkladı.