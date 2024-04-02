Başakşehir'de hint restoranına bombalı saldırı!

İstanbul Başakşehir'de motosikletli ve kar maskeli iki kişi, Hint restoranı ile iki işyerinin önüne el bombası atarak kaçtı.

AA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 07:56
Başakşehir'de hint restoranına bombalı saldırı!
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Gece saatlerinde Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Doğa Parkı Caddesi'ne plakası kapatılmış motosikletle gelen kar maskeli iki kişi, Hint restoranı ile yanında ve karşısında bulunan tadilat halindeki işyerlerinin önüne el bombası attı.

El bombasının patlaması sonucu işyerlerinin camları kırıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. TEM Şube, olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri çevrede araştırma yaptı.

Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan saldırı anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde olay yerine gelen şüphelilerden birinin bombayı attıktan sonra kaçması ve patlama yer alıyor.


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