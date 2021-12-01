Başakşehir’de özel halk otobüsü alev topuna döndü

01 Aralık 2021 Çarşamba, 08:57

Yangın saat 01.30’da Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Hürriyet Bulvarı üzerinde seyreden özel halk otobüsünde çıktı. Edinilen bilgiye göre belediye bünyesinde hizmet veren 34 JP 9880 plakalı özel halk otobüsünden bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Otobüsten alevlerin yükseldiğini fark eden şoför otobüsü durdurdu.

Yangının çıktığını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Yangına yaklaşık 20 dakika süren müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı. Polis ekipleri de otobüsün patlama ihtimalini göz önünde bulundurarak caddeyi trafiğe kapattı.

OTOBÜS KÜL OLDU

Yangın esnasında otobüsün boş olması da tehlikeli bir durumun oluşmasını engelledi. Alev topuna dönen otobüste maddi hasar oluştu.Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırmak için inceleme başlattı.



