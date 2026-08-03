Başakşehirde yokuştan kayan aracı fark edip aracından inerek koştu: Kaputundan tutarak durdurdu

Olay, Başakşehir Mahallesi Süleyman Çelebi Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Park halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle yokuştan geri kaymaya başladı. Aracın kaydığını gören ve o sırada aracıyla yokuştan aşağı inen sürücü, otomobilden inerek koşmaya başladı.

Kayan aracın yanına gelen sürücü önce kapıları açmaya çalılştı. Başarılı olamayınca bu kez ön çamurluk ve kaput kısmından asılarak otomobili park halindeki bir araca çarpmak üzereyken durdurdu.

ARAÇTAN İNEREK KOŞMAYA BAŞLADI

Bu sırada sürücünün otomobilindeki araç kamerası olayı kaydetti. Olay sırasında araç içerisinde bulunanlar ise yaşananlara şahit olurken bir yandan da 'Araba gidiyor araba kayıyor', 'Arabana dikkat et', 'İnanmıyorum' diye bağırdı.

Görüntülerde sürücünün kendi aracından inerek koşması, kayan otomobilin yanına gitmesi ve aracı durdurmak için çabaladığı anlar yer alıyor. Bu sırada çevreden de 2 kişi koşarak aracın yanına geliyor.