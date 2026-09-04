Başaran Aksu’dan cezaevinden mesaj: 'Korkuyorlar, bir parça daha cesaret!'

Tutuklu Bağımsız Maden-İş Sendika Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun cezaevinde kaleme aldığı mektup, sendikanın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Aksu, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Zenginler, patronlar, holdingler, sarı sendikalar rahatsız edilmedikleri sürece çoluğumuzun, çocuğumuzun geleceğine de çökecekler. Sömürünün, baskının kaynağı onlar. Rejimin tek dayanağı onlar. Biz büyük çoğunluğuz, milli iradenin ta kendisiyiz. Korkuyorlar, bir parça daha cesaret. Bir parça daha gayret."

NE OLMUŞTU?

Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ile Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Sendika Genel Başkanı Gökay Çakır Soma'daki sendika genel merkezinde, Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ise Ankara'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde sürdürülen maden işçileri eyleminde gözaltına alınmıştı.

YENİ Parti Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, geçen günlerde Başaran Aksu’yu cezaevinde ziyaret etmiş ve Aksu’nun açlık grevine başladığını duyurmuştu.