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Başaran Aksu ve avukat Mürsel Ünder hakkında soruşturma

Başaran Aksu ve avukat Mürsel Ünder hakkında soruşturma

24.09.2026 19:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Başaran Aksu ve avukat Mürsel Ünder hakkında soruşturma

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ve Umut-Sen Hukuk Kolektifinden Avukat Mürsel Ünder hakkında, duruşmada sarf ettikleri sözler gerekçe gösterilerek soruşturma başlatıldı.
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Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu hakkında, tutuklama kararı verilen duruşmada sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinin başvurusu üzerine Aksu'nun yanı sıra Umut-Sen Hukuk Kolektifinden Avukat Mürsel Ünder hakkında da soruşturma açıldı.

"KAHROLSUN HOLDİNGCİ YARGI, HEPİNİZ YARGILANACAKSINIZ!"  DEMEK "SUÇ" OLDU

Duruşmada Aksu'nun attığı "Kahrolsun holdingci yargı, hepiniz yargılanacaksınız!" sloganı ile Avukat Mürsel Ünder'in "Duruşunuzu gördük, buradan bu kararı çıkartmanız utanç verici" ifadeleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya gerekçe gösterildi.

UMUT-SEN soruşturmaya şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Holdinglerin çıkarlarını gözeten kararlara da, bu kararlara karşı söz söyleyenlerin susturulmaya çalışılmasına da teslim olmayacağız."

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