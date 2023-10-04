Başı açık fotoğrafının olduğu kimliği polislere göstermedi: 'Mahrem, dini kurallara uymak zorundasınız'

Yayınlanma: 04.10.2023 - 10:18

Güncelleme: 04.10.2023 - 10:19

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Gar Müdürlüğü'ne ait misafirhaneye giden D.A, görevliye başı açık fotoğrafının üzerine başı kapalı bir fotoğrafı yapıştırılmış kimliğini gösterdi. Görevlinin bu kimliği kabul edemeyeceğini söylemesi üzerine yüzünde maske ve başında siyah bir örtü bulunan kadın öfkelenerek misafirhaneden ayrıldı. Durumundan şüphelenen görevli 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

"HASSASİYET GÖSTERİN"

DHA'nın haberine göre ihbarı kısa sürede değerlendiren terör ve asayiş ekipleri bölgeyi kısa sürede ablukaya aldı. Verilen eşkal üzerine polis şüphelendikleri özellikle çarşaflı kadınların kimliklerini kontrol etti. Aramalar sürerken polis telsizinden kadının Barış Pınarı Köprüsü üzerinde görüldüğü anonsu geldi. Kadın kendisine kimlik soran polislerden kendi kimliklerini göstermesini istedi. Bunun üzerine polisler kimliklerini gösterdi ancak kadın, "Bu kez bayan polis baksın. Dini olarak böyle bir şey benim hakkım bana saygı göstermek zorundasınız. Dini kurallara uymak zorundasınız. Dinimi yaşamak benim hakkım benim kimliğimi hanım polis görsün. Üzerinde saçı açık olan fotoğrafımı görmenizi istemiyorum. Eliniz çarptı, bana dokunmayın lütfen. Hassasiyet gösterin. Göreviniz olabilir ama bu şekilde bana yardımcı olmanız lazım" diye konuştu.

EVRAKTA SAHTECİLİKTEN İŞLEM YAPILDI

Yaşanan bu tartışmaların ardından olay yerine gelen iki kadın polis memuru A.D'nin kimliğini kontrol ettikten sonra, yanındaki poşetlerini de alarak detaylı inceleme için Gürcükapı Polis Merkezi'ne götürdü. Genç kadının yapılan GBT sorgulamasında herhangi olumsuzluk çıkmadı. D.A. resmi evrakta sahtecilikten işlem yapılarak serbest bırakıldı.