Başı bedeninden kopmuş halde bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. 70 yaşındaki Mustafa Keleş’in cansız bedenini dağ yolunun girişinde başı bedeninden kopmuş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)
21 Kasım 2021 Pazar, 19:17
Başı bedeninden kopmuş halde bulundu
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri ilçeye bağlı Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki dağ yolunda ceset ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerine gelen ekipler iddiaya göre 70 yaşındaki Mustafa Keleş'in cansız bedenini dağ yolunun girişinde başı bedeninden kopmuş halde buldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye sevk edildi. 

Olayın olası faili ya da failleri hakkında çalışma başlatıldı.


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