Basın Bayramı’nda gazeteci Yükler'e gözaltı!
Gazeteci Sibel Yükler evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.
Gazeteci Sibel Yükler’in evine polis operasyonu yapıldı. Gazeteci Yükler, yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.
Gazeteci Gökçer Tahincioğlu, Yükler’in gözaltına alınmasını sosyal medya hesabından duyurdu.
Söz konusu paylaşım şu şekilde:
“Onlarca tutuklu gazetecinin dosyasını kamuoyuna duyuran ve dosyaların haberlerden ibaret olduğunu ortaya koyan gazeteci @sibelyukler sabaha karşı evine yapılan operasyonla gözaltına alındı.”
Onlarca tutuklu gazetecinin dosyasını kamuoyuna duyuran ve dosyaların haberlerden ibaret olduğunu ortaya koyan gazeteci @sibelyukler sabaha karşı evine yapılan operasyonla gözaltına alındı.— Gökçer Tahincioğlu (@gtahincioglu) July 25, 2023
24 Temmuz, Türkiye’de ‘Basın Bayramı’ veya ‘Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü’ olarak kutlanıyor.
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