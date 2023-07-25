Basın Bayramı’nda gazeteci Yükler'e gözaltı!

Yayınlanma: 25.07.2023 - 08:53

Güncelleme: 25.07.2023 - 08:53

Gazeteci Sibel Yükler’in evine polis operasyonu yapıldı. Gazeteci Yükler, yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.

Gazeteci Gökçer Tahincioğlu, Yükler’in gözaltına alınmasını sosyal medya hesabından duyurdu.

Söz konusu paylaşım şu şekilde:

“Onlarca tutuklu gazetecinin dosyasını kamuoyuna duyuran ve dosyaların haberlerden ibaret olduğunu ortaya koyan gazeteci @sibelyukler sabaha karşı evine yapılan operasyonla gözaltına alındı.”

Onlarca tutuklu gazetecinin dosyasını kamuoyuna duyuran ve dosyaların haberlerden ibaret olduğunu ortaya koyan gazeteci @sibelyukler sabaha karşı evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. — Gökçer Tahincioğlu (@gtahincioglu) July 25, 2023

24 Temmuz, Türkiye’de ‘Basın Bayramı’ veya ‘Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü’ olarak kutlanıyor.