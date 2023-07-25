Basın Bayramı’nda gazeteci Yükler'e gözaltı!

Gazeteci Sibel Yükler evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2023 - 08:53
Basın Bayramı’nda gazeteci Yükler'e gözaltı!
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Gazeteci Sibel Yükler’in evine polis operasyonu yapıldı. Gazeteci Yükler, yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı. 

Gazeteci Gökçer Tahincioğlu, Yükler’in gözaltına alınmasını sosyal medya hesabından duyurdu. 

Söz konusu paylaşım şu şekilde: 

“Onlarca tutuklu gazetecinin dosyasını kamuoyuna duyuran ve dosyaların haberlerden ibaret olduğunu ortaya koyan gazeteci @sibelyukler sabaha karşı evine yapılan operasyonla gözaltına alındı.”

24 Temmuz, Türkiye’de ‘Basın Bayramı’ veya ‘Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü’ olarak kutlanıyor. 


Sibel Yükler Gazeteci gözaltı

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