Basın özgürlüğü araştırması AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, YENİ Parti'nin Türkiye'de son dönemde ifade ve basın özgürlüğü alanında yaşanan ihlallerin araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırma önergesi görüşüldü.

Öneri üzerine konuşan YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, AKP hükümetinin basın özgürlüğüne yönelik baskı, sansür ve engelleme girişimlerinin artarak sürdüğünü savundu. Gazetecilerin yaptıkları haberler, yazdıkları yazılar ve paylaşımları nedeniyle soruşturma, gözaltı ve tutuklamalarla karşı karşıya kaldığını belirten Çakırözer, adli verilere ilişkin detayları paylaştı. Çakırözer, şöyle konuştu:

"AKP'nin ifade ve basın özgürlüğünü abluka altına alan baskı, sansür, engelleme girişimleri maalesef artarak devam etmekte. Türkiye 2026 yılı itibarıyla dünya basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasında 163'üncü sıraya geriledi çünkü haberi, yazısı, paylaşımı nedeniyle gazeteciler soruşturma, gözaltı ve tutuklamalarla karşı karşıya. Bakın, temmuz ayının üçte 1'i adli tatildi ama o ayda bile gazeteciler en az 40 kez hakim karşısına çıktı. 8 gazeteci gözaltına alındı, 2 gazeteci tutuklandı. Yılın başından bu yana yedi aylık süreçte 350 kez hakim karşısına çıktı gazeteciler haberini, yazısını savunmak için. En az 50 gazeteci gözaltına alındı. İsmail Arı, Alican Uludağ, Nedim Oruç, Pınar Gayıp, Yıldız Tar, Sibel Gürcihan'ın da aralarında olduğu 15 gazeteci aylarca tutuklu kaldı. Merdan Yanardağ, uydurma casusluk davanızdan tam iki yüz seksen beş gündür, otuz beş yıllık gazeteci Ali Çağatay 'tweet' attı diye bir buçuk aydır özgürlüklerinden, sevdiklerinden mahrum, zindandalar."

"BU TARİHİ SÜRECİ KİM YAZACAK, KİM ANLATACAK?"

TBMM'NİN tarihi günlere tanıklık ettiğini vurgulayan Çakırözer, terörün bitirilmesi ve toplumsal barışın sağlanması hedeflerine değinerek, basına yönelik kısıtlamalarla bu sürecin aktarılamayacağını savundu. Çakırözer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Değerli arkadaşlar, Meclisimiz tarihi günlere tanıklık ediyor. Bir yandan terörü bitireceğiz, toplumsal barışı sağlayacağız diyoruz; peki ama bu tarihi süreci kim yazacak, kim anlatacak? Gazetecileri cezaevine koyarak, haberlerini sansürleyerek, siteleri karartarak mı yapacaksınız? Gazeteciler emekli eyleminde, madenci direnişinde, 19 Mart darbesinde, 1 Mayıs, 8 Mart, NATO protestolarında meydanlardan haber yapacak ama engelleniyor. Tutuklu meslektaşına destek için yürümesine dahi abluka konuyor. Dünyanın öbür ucundan gelen gazeteci Ankara'da zirve izliyor ama kendi gazetecimize yasaklanıyor. Siteleri, sosyal medya hesapları kapatılıyor. Yetmiyor, hepsi bir de zindana tıkılıyor. Silivri'de ve diğer adliyelerde habercilere mahkeme salonları yasaklanıyor. Davaları anbean aktaran gazeteciler gerekçesiz gözaltına alınıyor."

YENİ Parti'nin önergesi üzerine milletvekillerinin değerlendirmelerinin ardından yapılan oylamada, Meclis araştırma önergesi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.