Basın Savcısı Hakan Aksoy 'Konuşanlar’a katıldı

14 Kasım 2022 Pazartesi, 11:38

Çağlayan Adliyesi İstanbul Adalet Sarayı'nda Basın Savcılığı görevini yürüten Hakan Aksoy, Exxen'de izleyicilerle buluşan “Konuşanlar” isimli stand-up programına katıldı.

Programın sunucusu Hasan Can Kaya, Cumhuriyet Savcısı olduğunu söyleyen Aksoy’a esprili bir şekilde “Buranın savcısı benim” dedi.

"BURADA BİR ŞEY OLURSA..."

Aksoy, Hasan Can Kaya’nın Aksoy’a hangi alanda savcılık yaptığını sorması üzerine ise, “Basın Savcısıyım. Burada bir şey olursa bana geliyor” ifadelerini kullandı.

O anlar, sosyal medyada da gündem oldu.