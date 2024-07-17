Başkan Ahmet Aras “100 Gününü” paylaştı

Yayınlanma: 17.07.2024 - 10:25

Güncelleme: 17.07.2024 - 10:25

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlediği İlk 100 Gün Tanıtım töreni ile seçimlerden sonra gerçekleştirdiği hizmetleri ve projeleri kamuoyu ile paylaştı. “100 Günde Neler Yapılabilir” başlığı ile düzenlenen tanıtım töreninde Başkan Aras 31 Mart Yerel seçimlerinde vaat ettiği birçok hizmeti başlattıklarını ve kısa sürede çok uzun yol kat ettiklerini belirtti. “100 Günde Neler Yapılabilir” toplantısına CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, İlçe belediye başkanları, Rodos Belediye Başkanı’nın özel temsilcisi Michail Iskas, STK temsilcileri, muhtarlar ve yurttaşlar katıldı.

BAŞKAN ARAS: BİZİM PUSULAMIZ SİZLERSİNİZ

“100 Günde Neler Yapılabilir” tanıtım töreni hizmetlerin anlatıldığı ve vatandaş röportajlarından oluşan kısa video ile başladı. Yoğun katılımın olduğu tanıtım toplantısında daha sonra kürsüye Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras çıktı. Başkan Aras konuşmasına belediye başkanı olarak en büyük desteklerinin, pusulalarının yurttaşlar olduğunu söyledi ve bu toplantı için çok heyecanlı olduğunu belirtti. Aras, “Bugün çok heyecanlıyım, sizlerle birlikte olmaktan dolayı gururluyum. En büyük destek sizlerden aldığımız enerji. Seçimlerden önce Dünya Kenti Muğla vizyonu ile yola çıktık. Muğla’mızın güveni ve teveccühü ile görevimize başladık. 100 gün hizmet için kısa bir süre. Yeni kadromuzla, önceki dönemin de tecrübesi ile sizlerin karşısına çıkacak kadar hizmet biriktirdik. Asıl farkı bundan sonra göreceksiniz. Atamızın bizlere bıraktığı 100 yıllık mirasımız var. O’nun yolunda, ışığında hareket ediyor, mutlu, refah dolu, yalansız, talansız, kaynakların eşit kullandığı bir Muğla için var gücümüzle çalışıyoruz. Bizim pusulamız, sizlersiniz” diye konuştu.

“GERÇEKÇİLER YELKENLERİNİ RÜZGARA GÖRE AYARLAR”

Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında ilk yerel seçimde ülke genelinde büyük başarı elde ettiklerini, bunun bir parçası olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Aras, “Sevdiğim bir sözü sizlerle paylaşmak istiyorum; ‘Karamsar rüzgardan şikayet eder, iyimser rüzgarın değişmesini bekler, gerçekçi ise yelkenlerini rüzgara göre ayarlar.’ Bugün ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum, yoksulluk ortada, gelir adaletsizliği, tüm bunlara rağmen bizler adaletsizliğin karşısına eşitliği, gericiliğin karşısına laikliği koyacağız ve halkçı, sosyal belediyecilikle vatandaşlarımızın yanında olacağız. İşte bu yüzden 1 Nisan’dan itibaren yeni ve güçlü bir yapılanmayla işe başladık. Ülkemizin önceliği kadına şiddete karşı Kadın ve Aile Hizmetleri daire başkanlığımızı kurduk. Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’nı ve Şiddete Karşı Tutum belgesini hemen imzaladık. Kadın sığınma evleri açmak için adımları attık. İlçe Hizmetleri Bölge daire başkanlığını kurarak yerinden yönetim ilkesini uygulamaya başladık. Çünkü Muğla coğrafi olarak dağınık bir yapıya sahip. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Denizcilik A.Ş, Akıllı Kentler Dairesi Başkanlığı’nı kurduk. 100 dünya ülkesi ile iletişime geçtik. Diplomasi başlattık. Muğla Planlama Ajansı’nı kurduk. Bütün paydaşların katılım sağlayacağı, ortak kararların alınıp Muğla’mızın planlanacağı bir hizmeti devreye soktuk. 108 Belediye’nin yer aldığı Kıyı Ege Belediyeler Birliği başkanlığını devraldık. Katılımcı belediyeciliğin ilk uygulamasını Menteşe Evleri bölgesinde sandık koyarak başlattık” ifadelerini kullandı.

“EMEKLİLERİMİZ İÇİN KAPSAMLI BİR DESTEK PAKETİ HAZIRLIYORUZ”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras tanıtım toplantısında yeni projeleri de açıkladı. Başkan Aras; Kadın sığınma evi, Muhtarlık Hizmet binaları, Gündüz Bakımevi, Etüt Merkezleri, Semt Polikliniği, HPV Aşı uygulaması, Oyna, Öğren, Muğla İstihdam Ofisleri, Belediye Plajları, 4 Paylaş Otobüsü hizmetleri için çalışmaları başlattık. Cenaze nakil hizmetlerini tamamen ücretsiz hale getirdik. Vektörle mücadele ve itfaiye için yeni araç alımı yapıyoruz. 100 yeni içme suyu deposu, Datça Betçe 3.Etap çalışmalarını başlatıyoruz. En çok önemsediğimiz konulardan biri de emeklilerimiz. Emeklilerimiz için kapsamlı bir destek paketi hazırlıyoruz. Muğla Kart ile emeklimiz, öğrencimiz, çiftçimizin yanında olacağız” dedi.

Tarımsal üretim ve üreticiye destek konusuna da değinen Başkan Aras Çiftçi Kart, 4 ilçede tarım Market, Fethiye Salça Üretim Tesisi, Makine desteği, Muğla’nın ilk Flake Yem Tesisi, Yem desteği projelerinin hayata geçirileceğini, sulama kanalları temizliği ve bakımı çalışmalarının da devam edeceğini söyledi. Başkan Aras ayrıca Bodrum Katı Atık Aktarma istasyonu yapımına başladıklarını, güneş enerji santralleri yapımına devam edeceklerini, Denizova’ya yapılan Güneş Enerji santralinin devreye girdiğini ve MUSKİ’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unun buradan karşılandığını belirtti.

SEYDİKEMER’E OTOGAR YAPILACAK

Muğla’nın 13 ilçesi için hizmet ürettiklerini söyleyen Başkan Aras yollar, nazım imar planı, dirençli kentler, kültür merkezleri, otogarlar, spor kulüplerine destek, yeni otobüs hatları, öğrenciye ulaşımın 1 TL yapılması konularında da katılımcılara bilgi verdi. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda deniz otobüsü seferlerini başlattıklarını söyleyen Başkan Aras Kabotaj’ın denizlerin Kurtuluş Savaşı olduğunu, bu hizmetin o gün devreye alınmasının gururunu yaşadıklarını belirtti.

Yeni bir sinerji ile Muğla’ya hizmet ettiklerini belirten Başkan Aras bu işlerin bir ekip işi olduğunu söyledi ve tüm ekibini tanıtım töreninde sahneye davet ederek birlikte poz verdi.