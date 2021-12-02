Başkan Atay, Efeler’de tarıma değer katıyor

02 Aralık 2021 Perşembe, 10:49

İlçenin tarım ürünlerine katma değer kazandırmak, ekonomik daralmanın getirdiği kötü şartların etkisini en aza indirmek için Başkan Atay’ın projesiyle belediye bünyesinde üretilen tarım ürünleri, yapımında sona yaklaşılan Tarımsal Ürün Fabrikası’nda işlenip Efe Bakkal raflarında vatandaşın tüketimine sunulacak. Başkan Atay’ın, ilçedeki kadınlara istihdam için söz verdiği, sadece kadınların çalışacağı ve enginar, kekik gibi kentin yöresel ürünlerinin işlenmesinin yanı sıra salça, turşu gibi konserve gıdaların üretileceği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda sona gelindi. Tepecik Mahallesi’nde inşası biten fabrikada üretim için gerekli makineler temin edildi. Tesisin kısa bir zaman içinde üretime başlayacağı açıklandı.

HEDEF DÜNYA PAZARINA AÇILMAK

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın “En büyük hedefim yaygın olarak tüketilmesini sağlamak” dediği ve üzerine projeler gerçekleştirdiği kentin yöresel ürünlerinden biri olan sağlık deposu enginar, Efeler Belediyesi tarafından üretilmeye başlandı. Başkan Atay’ın hedefi, Efeler’in enginarının aşama aşama dünya pazarında yerini almasını sağlamak. Baltaköy Mahallesi’ndeki belediyeye ait beş dönüm arazide yetiştirilen enginarlar Tarımsal Ürün Fabrikası’nda işlenerek ilk aşamada Efeler halkının tüketimine sunulacak. Işıklı Mahallesi’ndeki 10 dönümlük arazide karakılçık buğdayı yetiştiren Efeler Belediyesi, ilk hasatta yaklaşık 2.5 ton verim elde etti. Gluten oranı düşük, A, E, K ve C vitamini ile potasyum, fosfor, demir, lif ve protein yönünden zengin bir buğday çeşidi olan karakılçık buğdayının üretimi hakkında Başkan Atay, “Bu buğdaydan Tarımsal Ürün Fabrikamızda ekmek yapacağız. Elde edeceğimiz ekmeklerin besin değeri çok yüksek olacak. Böylesine zengin bir besini Efelerli vatandaşlarımızla buluşturacağımız, Efe Bakkalımızda tüketime sunacağımız için çok mutlu ve heyecanlıyız” diye konuştu. Ege Bölgesi’nin zengin tarımsal ürün çeşitliliğini tüm yurda ve dünyaya tanıtmak amacıyla farklı ürünlerin üretimini yapan Efeler Belediyesi, Şahnalı Mahallesi’ndeki belediyeye ait 10 dönümlük arazide kekik yetiştiriyor. Yıllardır atıl halde bırakılmış tarım arazilerini değerlendirmek için çalışmalar gerçekleştiren Başkan Atay, kekiklerin ilk hasadının yapıldığı programda Efeler halkına kekik suyu, kekik yağı ve kuru kekik hediye etti. Efeler Belediyesi, Şevketiye Mahallesi’ndeki belediyeye ait arazi üzerine kurulu serada ejder meyvesi yetiştiriyor. Başkan Fatih Atay, tropik iklimi seven meyveyi ilçede yetiştirerek, Efeler’in iklim ve toprak yapısının tropik meyveler için de elverişli olduğunu göstermek için ejder meyvesini Efeler halkı ile buluşturmak istediğini belirtti.