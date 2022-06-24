Başkan Atay: Siz üretin, fabrikada işleyelim

Başkan Atay: Siz üretin, fabrikada işleyelim
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, belediyenin kendi arazisinde toprakla buluşturduğu ekmeklik buğdayın ilk hasadını yaptı. Atay, yurttaşa ve üreticiye her zaman destek vereceklerini söyledi.
Belediyenin tarım arazilerini üretime açan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Alanlı Mahallesi’ndeki toplamda 100 dönüm arazide ekmeklik buğday yetiştirdi. Geçen yıl kasım ayında ekimi yapılan buğdayların hasadını gerçekleştiren Başkan Atay, Alanlı Mahallesi’ndeki vatandaşlarla da bir araya geldi.
Atay, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyip, sadece kadınların istihdam edildiği yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası gibi hayata geçirilen projeler hakkında bilgiler verdi.
Belediye Başkanı Atay, “Fabrikamızda konserveler yapacağız, katma değer elde edeceğiz, istihdam yaratacağız. Anlaşmalı çiftçilik yapalım, siz üretin, biz Efeler Belediyesi olarak fabrikada işleyelim ve vatandaşlarımızın tüketimine sunalım” dedi.
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