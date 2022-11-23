Başkan Çerçioğlu’ndan AKP’ye geçen Özcan’a tepki: Hakkımı helal etmiyorum

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İYİ Parti'den AKP'ye geçen Nazilli Belediye Başkanı'na sert tepki gösterdi. Çerçioğlu, "Halkın oyu Cumhur İttifakı'na değil, Millet İttifakı'naydı. Hakkımı helal etmiyorum" dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
23 Kasım 2022 Çarşamba, 14:39
Başkan Çerçioğlu’ndan AKP’ye geçen Özcan’a tepki: Hakkımı helal etmiyorum
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Aydın’da İYİ Parti'den Nazilli Belediye Başkanı seçilen Kürşat Engin Özcan'ın partisinden istifa ettiği ve AKP'ye katıldı.

Özcan'ın parti rozeti AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’nda da bu geçiş gündem olurken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Özcan’a sert tepki gösterdi.

Başkan Çerçioğlu, “Halkın oyu Cumhur İttifakı'na değil, Millet İttifakı'naydı arkadaşlar. Halkın oyula değil. Ben o bölgede çalıştığım emeklerimi hakkımı helal etmiyorum!” diye konuştu. Konuşma sonrası salonda alkış tufanı koptu.

Öte yandan Özcan’ın AKP’ye geçmesi meclis çoğunluğunda bir değişikliğe neden olmadı.


Aydın Büyükşehir Belediyesi aydın Özlem Çerçioğlu Kürşat Engin Özcan

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