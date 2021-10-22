Başkan Günel: Mağduriyetler giderilecek

22 Ekim 2021 Cuma, 07:07

Evleri zarar gören vatandaşları da ziyaret eden Başkan Ömer Günel, “Hemşerilerimizin her türlü ihtiyacını karşılayarak yaralarını sarmak için bütün imkânlarımızı seferber ettik” dedi. Başkan Günel, “Geçen hafta Kuşadası’na son yılların en şiddetli sağanak yağmuru yağdı. Sağanak, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz altyapı çalışmaları sayesinde kent genelinde çok fazla olumsuzluğa yol açmadı. Yağmur nedeniyle bazı ailelerin evleri maalesef zarar gördü. Hemşerilerimizin ihtiyaçlarını karşılayarak yaralarını sarmak için bütün imkânlarımızı seferber ettik. Hacıfeyzullah ve Camiatik mahallelerinin alt ve üstyapı yenileme çalışmalarına da çok yakın zamanda başlayacağız. Çalışmalarımız tamamlandığında Türkmen ve İkiçeşmelik mahallelerinde olduğu gibi 2 mahallemizde de artık bir sorun yaşanmayacak” diye konuştu.