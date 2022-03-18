Başkan İduğ'dan 1000 gün raporu: 35 ayda 35 proje

18 Mart 2022 Cuma, 12:54

Bornova Belediyesi Kültür Merkezi’nde parti örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen sunuma CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Veli Ağbaba, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP İzmir Mİlletvekilleri Kamil Okyay Sındır, Atilla Sertel, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un yanı sıra muhtarlar, STK başkan ve yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.

Göreve geldikleri günden itibaren Bornova’nın geleceği için çalışmaya başladıklarını ve 35 ayda 35 projeyi tamamladıklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, bu anlayışla asfalt üretim tesisinden Çamdibi Yüzme Havuzu’na, araç satın alımlarından, Bornova Belediyesi’ne yeni mülklerin kazandırılmasına kadar pek çok adım atarken, 3 binin üzerinde insanımıza istihdam sağladığımız Altın Bilezik gibi projelerle, vatandaşlara sosyal destekler sağladıklarını söyledi.

Yapılan anketlerde yüzde 52 oranıyla yol sorununun öne çıktığını bunun üzerine hemen asfalt üretim tesisini kurmak için çalışmalara başladıklarını belirten Başkan İduğ, “Bornova Belediyesinin sorumluluğunda 1.100 kilometre yolu bulunuyor. Bu yolların asfaltlanabilmesi için bizim fırının sürekli yanması lazım. Asfalt üretim tesisimiz aynı zamanda tepsisini getiren tüm ilçe belediye başkanlarımızın da hizmetindedir. Büyükşehir Belediyemizin 3 asfalt üretim tesisi bulunuyor, bunu da dördüncü tesis olarak görebilirsiniz. Bu yatırımları iyi ki ilk geldiğimiz andan itibaren yapmışız. Bugün maliyetleri tam ikiye katlandı” dedi. Başkan İduğ asfalt üretim tesisinin kendi maliyetini üç yıl içinde amorti edeceğini söyledi.

35 AYDA 35 PROJE

Başkan İduğ yaptığı sunumda, “Çocuk aktivite merkezleri, taziye evleri, STK yerleşkesi, asfalt üretim tesisi, araçların alımı derken 35 ayı bitirdik. 35 ay çok kolay değildi. Pandemide, depremde selde birçok zorluk yaşadık. Bir de üstüne ekonomik kriz yaşıyoruz. Bütçemizde araç kiraları yer tutuyordu, biz 142 aracı aylık kira parasını kredi taksiti olarak ödeyerek satın aldık. İyi ki almışız bugün aldığımız araçların değeri 120 milyon liraya geldi. Araç kirasından elde ettiğimiz tasarrufla diğer yatırımları yapma fırsatı bulduk. 45 yer satın aldık. 28 milyon liraya aldığımız mülklerin değeri bugün 59 milyon liraya çıktı. Satın aldığımız binalardan birini 300 kişilik kız öğrenci yurdu yapıyoruz. Kız öğrenci yurdu konusunda yatırımlarımız devam edecek” dedi.

DİJİTAL SINIF 45 BİN KİŞİYE ULAŞTI

Bornova İletişim Merkezi’nde 0 (232) 999 19 19 numarası üzerinden tüm taleplerin tek bir nokta toplayan bir sistem kurduklarını söyleyen Başkan İduğ, “Burası aynı zamanda bizim üçüncü gözümüz” dedi. Dijital Sınıf projesinin pandemide okulların kapanmasıyla 60 bin kişilik dev kapasiteye ulaştığını söyleyen Başkan İduğ şu an sistemden 45 bin öğrencinin yararlandığını söyledi. Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi’nden 300 STK’nın hiçbir ücret ödemeden yararlandığını söyleyen Başkan İduğ, “İstasyon İzmir projesinde, özellikle kadınlarla ilgili girişimcilik konusunda 1.5 milyon dolarlık bir yatırım yapıldı. 1940 yılından kalma binaların olduğu Kızılay Mahallesi’nde kentsel dönüşüm için planlama çalışmasını tamamladık. İnşallah dönüştürmek de bize nasip olur” dedi.

Programın açılış konuşmasını yapan Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, partililerin doldurduğu salonu işaret ederek, “İktidara yürüyen bir partinin örgütünün buraya sığmayacağını düşünmemiz lazımdı. Bu kalabalık, Bornova örgütün seçime hazır olduğunun, iktidarın örgütü olduğunun kanıtı oldu” dedi.