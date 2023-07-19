Başkası adına telefon hattı çıkartıp hat üzerinden telefon alan şahsa 1 yıl 8 ay hapis

Yayınlanma: 19.07.2023 - 13:37

Güncelleme: 19.07.2023 - 13:37

Samsun’da bir GSM operatörü müşteri hizmetleri tarafından aranan F.Z. adlı kadın, telefon faturasını ve söz konusu telefon hattı üzerinden satın aldığı telefonun parasını ödemediğini öğrenince dolandırıldığını anlayıp polise şikayette bulundu.

Kendisinin söz konusu GSM operatöründen telefon hattı ve telefon almadığını belirten F.Z., dolandırıcının yakalanıp cezalandırılmasını istedi.

Olayla ilgili yapılan soruşturma sonucu F.T. adlı şahıs hakkında dolandırıcılık suçundan Samsun 1.Ağır Ceza Mahallesi’nde dava açıldı.

Davanın son duruşmasında tutuksuz olarak yargılanan F.T. ’dolandırıcılık’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.