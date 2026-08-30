Başkent Üniversitesi’nin kurucusu Haberal’dan 30 Ağustos Mesajı: ‘Esarete karşı cesaretin, umutsuzluğa karşı direncin zaferidir’

Başkent Üniversitesi’nin kurucusu, bilim insanı ve cerrah Prof. Dr. Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi’nde düzenlenen çelenk koyma töreninde günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Haberal, 30 Ağustos’un yalnızca bir tarih olmadığını, aynı zamanda bir milletin kendi geleceğine sahip çıktığı önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, bu zafer uğruna hayatlarını kaybeden şehitleri ve Lozan kahramanı İsmet İnönü’yü anarak konuşmasına başlayan Prof. Dr. Mehmet Haberal, cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti. Haberal, “Bize düşen en büyük sorumluluk, bu büyük zaferin ruhunu yalnızca törenlerle değil, hayatın her alanında yaşatmaktır. Birbirimizi dinleyerek, farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek, çok çalışarak, ortak akıl ve birlik içinde Cumhuriyetimize sahip çıkmaktır” dedi.

Haberal, “Bugün bu topraklarda başımız dik, alnımız açık, özgürce yaşayabiliyorsak; bunu bu ülkenin bağımsızlığı için canını ortaya koyan ve ömrünü ülkesinin geleceğine adayan Atatürk’e ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Bizlere düşen görev; onların bize emanet ettiği bu eşsiz mirasa sahip çıkmak, ülkemize durmadan yeni eserler kazandırmak, ay-yıldızlı bayrağımızı Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda dünyanın en tepesinde dalgalandırmaktır. Zafer Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.