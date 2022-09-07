Başkentte aranan 213 şahıs jandarma tarafından yakalandı

07 Eylül 2022 Çarşamba, 11:47

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 31 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde; bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma veya bulundurma suçundan aranan H.A.E. adlı şahıs Çubuk'ta yakalandı.

Ayrıca, yol kontrol noktalarında ve Jandarma Asayiş Timlerince icra edilen devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 212 şahıs yakalanırken, haklarında adli işlemlere başlandı.