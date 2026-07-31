Cumhuriyet Gazetesi Logo
Başkentte 'flört çetesi' çökertildi: Otel odasında şantaj tuzağı!

Başkentte 'flört çetesi' çökertildi: Otel odasında şantaj tuzağı!

31.07.2026 09:12:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Başkentte 'flört çetesi' çökertildi: Otel odasında şantaj tuzağı!

Ankara'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri evlerine ve otel odalarına çağırıp gasp eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tanıştıkları erkekleri evlerine ve otel odalarına çağırıp gasp eden çeteye yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Çetenin; internetten iletişim kurdukları mağdur erkekleri sevgili olma vaadiyle otel veya evlere davet ettiği, şüpheli kadınların mağdurlarla sözleştikleri adrese başka erkeklerle birlikte giderek şantaj yaptığı, mağdurların cep telefonu ve paralarının gasp edildiği tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İlgili Konular: #Ankara #gasp #Çete #flört

İlgili Haberler

İş insanlarını kayda alıp, şantaj yapan çeteye operasyon: 2 tutuklama
İş insanlarını kayda alıp, şantaj yapan çeteye operasyon: 2 tutuklama Kayseri'de iş insanlarının uygunsuz görüntülerini kayda alıp, şantaj yaparak para isteyen çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Tekirdağ'daki cinayette şantaj iddiası: Kredi çekti, arkadaşını öldürdü
Tekirdağ'daki cinayette şantaj iddiası: Kredi çekti, arkadaşını öldürdü Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayetin arkasından şantaj iddiaları çıktı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
İzmir'de cinsel içerikli görüntülerle şantaj: Uzlaştırmacı yalanıyla 15 milyon TL'lik vurgun!
İzmir'de cinsel içerikli görüntülerle şantaj: Uzlaştırmacı yalanıyla 15 milyon TL'lik vurgun! İzmir merkezli 9 ilde, sahte kadın profilleriyle cinsel içerikli görüntülerini ele geçirdikleri yurttaşları kendilerini 'uzlaştırmacı avukat' olarak tanıtıp dolandıran suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 15'i tutuklandı.