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Başkentte iş merkezine silahlı saldırı: 5 tutuklama

Başkentte iş merkezine silahlı saldırı: 5 tutuklama

17.08.2026 22:59:00
Güncellenme:
AA
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Başkentte iş merkezine silahlı saldırı: 5 tutuklama

Ankara’da 13 Ağustos’ta Timko İş Merkezi ve Tr İnvest İş Merkezi’nde gerçekleşen kurşunlama olayına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüphelinin tamamı tutuklandı. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.
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Başkentte 13 Ağustos'taki iş merkezi kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Timko İş Merkezi Tr İnvest İş Merkezinde gerçekleşen kurşunlama olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 5 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen şüphelilerin, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Şüphelilerin tamamı hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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