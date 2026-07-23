Cumhuriyet Gazetesi Logo
Başkentte masaj salonlarına fuhuş operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Başkentte masaj salonlarına fuhuş operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

23.07.2026 09:58:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Başkentte masaj salonlarına fuhuş operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ankara'da otellerde masaj ve spa salonu adı altında fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmalarda, bazı otellerde bulunan masaj salonlarının özel odalarında masaj adı altında fuhuş yapıldığı tespit edildi.

İnternet üzerinden reklam veren işletmelerin, müşterilere telefonla şifreli konuşarak randevu verdiği belirlendi. Soruşturmada 10 ayrı olay tespit edilirken, operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında spa ve masaj salonları hakkında mühürleme işlemi başlatıldı, işletmelere idari para cezası uygulandı.

İlgili Konular: #Ankara #Operasyon #fuhuş #gözaltı

İlgili Haberler

Tunceli merkezli 5 ilde fuhuş operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı
Tunceli merkezli 5 ilde fuhuş operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı Tunceli merkezli fuhuş operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı, 9 mağdur kadın ise kurtarıldı. Öte yandan söz konusu iş yerlerinde 3 çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı tespit edilerek gerekli adli işlemler başlatıldı.
İki ilde ‘Son Durak’ fuhuş operasyonu: 14 şüpheli tutuklandı
İki ilde ‘Son Durak’ fuhuş operasyonu: 14 şüpheli tutuklandı Antalya ve Adana’da eş zamanlı düzenlenen 'Son Durak' operasyonunda, 18 şüpheli gözaltına alınırken, fuhşa zorlandığı belirlenen 35 kadın kurtarıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14’ü tutuklandı.
Başkentte fuhuş operasyonu: 20 kadın kurtarıldı
Başkentte fuhuş operasyonu: 20 kadın kurtarıldı Ankara'da fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı, 20 mağdur kadın kurtarıldı.