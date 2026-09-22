Başkentte özel eğitim öğrencileri servis bekliyor: Çankaya’da bile sorun çözülemedi

Okullar 14 Eylül’de açıldı. Milli eğitim mevzuatına göre özel eğitim sınıfı öğrencilerine ücretsiz servis sağlanması gerekiyor. Ancak başkentte bile okulların açılmasının üzerinden bir haftadan uzun süre geçmesine karşın hâlâ servis olmayan okullar var. Üstelik Milli Eğitim Bakanlığı’nın merkez teşkilatının da yer aldığı başkentin göbeğindeki Çankaya’da bile birçok okulda özel eğitim sınıfı öğrencileri hâlâ servis hizmeti alamıyor. Ankara’nın başka birçok ilçesinde de benzer sorunların yaşandığına dikkat çekiliyor.

‘İTİRAZ ETTİLER’

Konu hakkında okul idarelerinden net bir yanıt alamayan veliler, ilçe milli eğitim müdürlüklerinden bilgi almaya çalışıyor. Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvuran velilelere, “Biz servis ihalesini yaptık. Ancak başka bir şirket itiraz etti. Bu nedenle konu Kamu İhale Kurumu’na taşındı. Oradan karar bekliyoruz. Sözleşme imzalanamadı. Oradan karar gelmesinin ardından imzalanacak” bilgisini veriyor. Müdürlük, velilerin “sorunun ne kadar sürede çözüleceği” sorusuna ise net yanıt veremiyor.

Yetkililer, “Geçen yıl da itiraz olmuştu. 20 gün sürmüştü, inşallah bu yıl daha kısa sürede hallolur” yanıtını veriyor. Velilerden, çocuklarını kendi olanakları ile getirip götürmeleri isteniyor. Oysa mevuzata göre özel eğitim sınıflarındaki öğrencilere devlet tarafından ücretsiz servis hizmeti sağlanması gerekiyor. Servis hizmeti olmadığı için çaresiz kalan birçok aile kendi olanakları ile işyerlerinden izin alarak çocuklarını okula getirip götürmeye çalışıyor. Ancak arabası olmayan aileler ise çocuklarını okula gönderemiyor. Bu nedenle bazı sınıflardaki öğrenci sayısının azlığı dikkat çekiyor. Okul yönetimleri ise “Daha net bir tarih olmadığını” belirtiyor.

‘İHALELER GEÇ YAPILIYOR’

Veliler, servis yetkilileri ile görüşerek sorunun ne zaman çözüleceği hakkında bilgi almaya çalışıyor. Servis yetkilileri ise velilere, “İhaleler geç yapılıyor. İtiraz süresi de olduğu için süreç uzuyor. Bu ihalelerin daha erken yapılması gerekiyor. Şimdiye kadar bu işin bitmiş olması gerekiyordu” bilgisini veriyor.