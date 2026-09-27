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Başkentte uyuşturucu ve fuhuş soruşturması: 17 kişi tutuklandı

Başkentte uyuşturucu ve fuhuş soruşturması: 17 kişi tutuklandı

27.09.2026 11:25:00
Güncellenme:
ANKA
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Başkentte uyuşturucu ve fuhuş soruşturması: 17 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheliden 17'si tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma, uyuşturucu madde kullanma ve fuhuş suçlarına ilişkin 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.

17 TUTUKLAMA

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklama, 1'i ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 17 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

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