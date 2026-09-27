Başkentte uyuşturucu ve fuhuş soruşturması: 17 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma, uyuşturucu madde kullanma ve fuhuş suçlarına ilişkin 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.
17 TUTUKLAMA
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklama, 1'i ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 17 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.