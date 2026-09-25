Başkentteki 750 bin TL’lik dolandırıcılık soruşturmasında yeni gelişme

Ankara’da A.Y.’yi telefonla arayan kişiler, adına kredi çekildiğini ve paranın altına çevrildiğini söyledi. Bu kişiler, evdeki altınların kontrol edileceği bahanesiyle ziynet eşyalarını istedi. B.G.T., A.Y.’nin evine giderek kasayı aldı, ardından taksiyle istasyona gidip trene bindi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.Y., polise haber verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, B.G.T.’nin ziynet eşyalarını kuyumcularda bozdurduğunu ve parayı kendi hesabına yatırdığını belirledi. 22 Eylül’de operasyon düzenleyen ekipler, B.G.T.’yi evinde yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.