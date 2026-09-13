Cumhuriyet Gazetesi Logo
Başkentteki silahlı kavganın ardından iki suç örgütüne operasyon

Başkentteki silahlı kavganın ardından iki suç örgütüne operasyon

13.09.2026 08:35:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Başkentteki silahlı kavganın ardından iki suç örgütüne operasyon

Ankara'da pazar yerinde meydana gelen silahlı kavganın ardından 2 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i, 'silah ticareti, uyuşturucu ticareti ve öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Ankara'nın Keçiören ilçesinde pazar yerinde meydana gelen silahlı kavga olayının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbet Bürosu soruşturma başlattı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kullanan, araçta isabete neden olan ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokan şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. Güvenlik kamera görüntülerinde bir grubun olay yerine bir araçla geldiği, ateş açtıktan sonra kaçtığı ve diğer grubun bir araçla kovaladığı görüldü. Olaydan önce olay yerine keşfe geldiği tespit edilen otomobil, yakalanarak otoparka çektirildi.

3 TABANCA, 2 BİN HAP ELE GEÇİRİLDİ

Otomobildeki 4 şüpheli tespit edildi ve saklandıkları evde, özel harekat polisinin de desteği ile düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ayrıca evde yapılan aramada 3 ayrı ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ankara Keçiören Emniyet Müdürlüğü ekiplerince diğer gruptaki şüpheliler de tek tek tespit edildi ve gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 2 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin 10 yıl, bir diğerinin ise 4 yıl aranması olduğu anlaşıldı.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlar sonucu gözaltına alınan 10 şüpheliden, H.Y., B.A., E.G., S.S., A.E., F.G., E.Ş. ve M.T., 'silah ticareti, uyuşturucu ticareti ve öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı. Olay yerinde bulunan kovanlar ve silahlar, balistik inceleme ve karşılaştırma için kriminal incelemeye gönderildi.

İlgili Konular: #Ankara #Operasyon #suç örgütü

İlgili Haberler

4 ilde organize suç operasyonu: 137 şüpheli hakkında işlem, 1 milyar TL’lik mal varlığına el koyma
4 ilde organize suç operasyonu: 137 şüpheli hakkında işlem, 1 milyar TL’lik mal varlığına el koyma Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir’de dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik dört ayrı soruşturma kapsamında toplam 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İzmir’deki operasyonda suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar TL değerindeki mal varlığına yönelik el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
'Şimşekler' suç örgütüne operasyon: 10 şirkete el konuldu
'Şimşekler' suç örgütüne operasyon: 10 şirkete el konuldu Adana Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini yurt dışında firari Halim Şimşek’in yaptığı “Şimşekler Suç Örgütü”ne yönelik bu sabah 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 10 şirkete el konuldu.
Kuruçaylar suç örgütü yerleştirmiş... Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’le yazışan avukat gözaltına alındı
Kuruçaylar suç örgütü yerleştirmiş... Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’le yazışan avukat gözaltına alındı Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’le WhatsApp yazışmaları yaptığı belirlenen avukat Elifnur Gürcü gözaltına alındı. Gürcü’nün Kuruçaylar suç örgütü tarafından Çiçek'in yanına yerleştirildiği ortaya çıktı.