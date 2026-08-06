Baskı altındaki Yatağan’da doğa ve yaşam alanlarına maden ablukası: Katliam katlanıyor

Muğla'nın termik santrallar ve maden ruhsatlarıyla yıllardır ekolojik yıkım baskısı altında kalan Yatağan, yeni bir çevre tehdidiyle karşı karşıya. Stratonikeia antik kentine ve yerleşim yerlerine ev sahipliği yapan Eskihisar Mahallesi’nde, mevcut 24.94 hektarlık alan, üç kat kapasite artışıyla birlikte 67.93 hektara çıkarılacak.

Mermer ocağı için hazırlanan proje dosyası bölgedeki tahribatın boyutlarını gözler önüne sererken yaklaşık bin sayfadan oluşan ÇED raporunda tamamı orman alanı olan proje sahası ile ilgili “bir miktar ağaç kaybı” yaşanabileceği ifade edildi.

Travertinebros Doğal Taş Madencilik A.Ş. tarafından işletilen mermer ocağı sahası için hazırlanan nihai proje dosyasında yer alan bilgilere göre, mermer ocağının Eskihisar Mahallesi’ne bağlı en yakın konuta kuş uçumu mesafesi sadece 110 metre. Evlerin, tarım arazilerinin ve zeytinliklerin yakınında yürütülecek projeyle bölgede toz, gürültü ve dinamit patlatmalarının yarattığı sarsıntı yaşanacak. Milyonlarca atık Yıllık 100 bin metreküp olan mermer üretim kapasitesi, üç katından fazla artırılarak 350 bin metreküpe yükseltilecek.

Proje ömrü boyunca sahada yaklaşık 5.5 milyon metreküp pasa (maden atığı) hafriyatı oluşacağı öngörülüyor. Proje sahasının tamamının orman vasfında olması dikkat çekerken bölgede kızılçam ve maki formasyonunun yanı sıra, uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan hassas ve endemik bitki türlerine de ev sahipliği yapıyor.

ÇED raporunda, proje alanında ulusal ve uluslararası ölçekte tehlike altındaki tür bulunmadığı belirtilmesine karşın aynı raporda proje sahası ve yakın çevresinde 100 kuş türü tespit edildi. Bunların 60’ı Bern Sözleşmesi’nin “Mutlak Koruma Altındaki Türler”i kapsayan listesinde yer alıyor.