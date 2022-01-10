Yine cemaat yurdu yine ölüm

10 Ocak 2022 Pazartesi, 23:55

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Enes Kara intihar etti.

Kara, intihar etmeden önce paylaştığı videoda cemaat yurdunda yaşadığı baskıları anlattı. İstememesine rağmen aile baskısı ile orada kaldığını belirten Kara, zorunlu kılınan namaz ve okumalardan dolayı kendisine hiç zaman kalmadığını ve bu durum karşısında çaresiz olduğunu söyledi.

ÖZKAN'DAN MESAJ

Kara'nın açıklamalarının paylaşıldığı bir gönderiyi alıntılayan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "Yazık çok yazık. Aslan gibi delikanlı. Bu gençlerin kardeşlerimizin ahı sarayı yıkar" dedi.

Devletin yeterli sayıda yurt yapmadığını belirten Özkan, "Üç kuruşluk çıkarları için bu gençleri yakanlar bilin bu çürük düzeninizi değiştireceğiz. İktidarımızda her genç devlet yurdunda kalacak. Özgür olacak" ifadelerini kullandı.