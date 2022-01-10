Yine cemaat yurdu yine ölüm
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Enes Kara'nın intihar etmeden önce cemaat yurdunda yaşadığı baskıyı anlattığı gönderiyi alıntılayan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "Üç kuruşluk çıkarları için bu gençleri yakanlar bilin bu çürük düzeninizi değiştireceğiz. İktidarımızda her genç devlet yurdunda kalacak" dedi.
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Enes Kara intihar etti.
Kara, intihar etmeden önce paylaştığı videoda cemaat yurdunda yaşadığı baskıları anlattı. İstememesine rağmen aile baskısı ile orada kaldığını belirten Kara, zorunlu kılınan namaz ve okumalardan dolayı kendisine hiç zaman kalmadığını ve bu durum karşısında çaresiz olduğunu söyledi.
ÖZKAN'DAN MESAJ
Kara'nın açıklamalarının paylaşıldığı bir gönderiyi alıntılayan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "Yazık çok yazık. Aslan gibi delikanlı. Bu gençlerin kardeşlerimizin ahı sarayı yıkar" dedi.
Devletin yeterli sayıda yurt yapmadığını belirten Özkan, "Üç kuruşluk çıkarları için bu gençleri yakanlar bilin bu çürük düzeninizi değiştireceğiz. İktidarımızda her genç devlet yurdunda kalacak. Özgür olacak" ifadelerini kullandı.
Yazık çok yazık. Aslan gibi delikanlı. Bu gençlerin kardeşlerimizin ahı sarayı yıkar. Yurt yapmayıp üç kuruşluk çıkarları için bu gençleri yakanlar bilin bu çürük düzeninizi değiştireceğiz. İktidarımızda her genç devlet yurdunda kalacak. Özgür olacak. https://t.co/jeSYtI3OUY— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) January 10, 2022
Video Haberler
- Artık 1 kutusuna 116 TL ödenecek
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
En Çok Okunan Haberler
- Zamlı maaşlar için tarih belli oldu
- Memur ve emekliye ek zamma ilişkin yeni gelişme
- CHP'li Özkoç'a 250 bin liralık dava
- Ekonomistlerden 'Mayıs' uyarısı
- Fatih Terim dönemi sona erdi!
- Vaka sayısı korkutan seviyede
- 250 bin TL'lik dava sonrası ilk açıklama
- Galatasaray'da 7 ayrılık daha...
- Şentop'un HDP çıkışı Nebati'yi kızdıracak
- Avustralyalı tenisçiden üzücü haber