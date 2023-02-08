Baskın yapılan evde zırh delici mermiler bulundu

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 10:56

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 12:43

İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik istihbarat çalışması sonucu Hayrettin Balyemez’in yasadışı yollardan silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Savcılık talimatıyla harekete geçen polis ekipleri fiziki ve teknik takip başlattı. Silah deposunu tespit etmek için Hayrettin Balyemez’i adım adım izleyen ekipler, şüphelinin Gürsu ilçesi, Zafer Mahallesi’nde bulunan evinde silah ticareti yaptığını saptadı. Yapılan çalışmaların ardından şüphelinin evine baskın düzenledi.

ZIRH DELİCİ MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheliyi evine girerken yakalayan polis ekipleri yaptıkları incelemede bir odanın silah atölyesine çevrildiğini belirledi. Burada kurusıkı tabancaların mekanizmalarının değiştirilerek gerçek silah haline dönüştürüldüğü tespit edildi. Evde yapılan aramalarda 12 kurusıkıdan bozma tabanca, bir tüfek, 230 tanesi ‘çukur uçlu’ adıyla bilinen ve zırh delebilen mermi olmak üzere toplam 960 tabanca mermisi, kalaşnikof tüfek şarjörü ile tabanca tamiratında ve yapımında kullanıldığı değerlendirilen aletler ele geçirildi.

Şüpheli Hayrettin Balyemez gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.