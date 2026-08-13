Başpehlivan Serhat Elvan'a saldırı: Şaban Yılmaz hakkında ikinci kez gözaltı kararı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde başpehlivan Serhat Elvan’ın darbedilmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin 6’ncı etabı olan 20’nci Samsun Vezirköprü Kunduz Güreşleri’ne katılmak üzere yola çıkan Serhat Elvan ile eski başpehlivan Şaban Yılmaz arasında 8 Ağustos’ta bir akaryakıt istasyonunda tartışma çıktı.

(Serhat Elvan)

KAVGA KAMERAYA YANSIDI

İddiaya göre Elvan’ın Şaban Yılmaz’a küfür etmesi üzerine başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yılmaz ile yeğenleri Ö.Y. ve E.Y.’nin Elvan’ı darbettiği öne sürüldü.

Çevredekilerin müdahalesiyle sona eren kavga, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Serhat Elvan’ın şikâyeti üzerine Şaban Yılmaz ve yanındaki iki kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklama talebine rağmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz etti.

Tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Şaban Yılmaz ile E.Y., jandarma ekipleri tarafından ikinci kez gözaltına alındı.