Başsavcılıklardan Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklama: Yeni delil ve tespitlere ulaşıldı

Erzurum ve Tunceli cumhuriyet başsavcılıkları, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada bugün 15 şüphelinin daha gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

ERZURUM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturma çerçevesinde derinlemesine ifade analizleri ile siber, teknik, dijital, finansal ve saha araştırmalarının sürdüğü belirtildi.

Dosyada bugüne kadar temin edilen tüm bilgi, bulgu, belge ve diğer delillerin bütüncül analizle değerlendirilme işlemlerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun 05.01.2020 tarihinde kaybolması ve sürecin bir cinayetle sonuçlandığı yönündeki iddialar kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2026/7025 soruşturma sırası üzerinden resen soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde icra edilen derinlemesine ifade analizleri ile siber, teknik, dijital, finansal ve saha araştırmaları; dosyada bugüne kadar temin edilen tüm bilgi, bulgu, belge ve diğer delillerin bütüncül analiziyle değerlendirilme işlemleri devam etmektedir.

Yapılan çalışmalar neticesinde, soruşturmanın odak noktalarından birini teşkil eden, mağdur Gülistan Doku'nun gebe kalma şüphesiyle Tunceli Devlet Hastanesi'nde muayene ve tedavi gördüğü; tıbbi muayene kayıtlarının kasıtlı ve profesyonel şekilde silinerek delillerin organize ve bilinçli bir biçimde karartıldığı iddialarına ilişkin önemli tespit ve delillere ulaşılmıştır. Elde edilen deliller ışığında olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 3 (üç) doktor, 1 (bir) bilgi işlem uzmanı, 5 (beş) veri giriş ve kontrol işletmeni ile 1 (bir) hemşire olmak üzere toplam 10 (on) şüpheliye yönelik; Tunceli, Malatya ve Elazığ illerinde belirlenen adreslerde 21.07.2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş olup, hedef şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

"ŞÜPHELİLERLE İRTİBATLI KORUCULAR TARAFINDAN GÖMÜLMÜŞ YA DA YOK EDİLMİŞ"

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı ise, soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda Gülistan Doku’nun cansız bedeninin şüphelilerle irtibatlı korucular tarafından organize ve bilinçli bir şekilde gömüldüğü veya yok edildiğine yönelik önemli tespitlere ulaşıldığını bildirdi.

Başsavcılık açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

“Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun 05.01.2020 tarihinde kaybolması ve sürecin bir cinayetle sonuçlandığı yönündeki iddialar doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2020/52 soruşturma sayılı dosyası üzerinden elde edilen tanık, gizli tanık ve bilgi sahibi beyanları, ihbarlar, HTS kayıtları ile tüm bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi neticesinde; Gülistan Doku’nun cansız bedeninin şüphelilerle irtibatlı korucular tarafından organize ve bilinçli bir şekilde gömüldüğü veya yok edildiğine yönelik önemli tespit ve delillere ulaşılmıştır. Elde edilen deliller ışığında, Ankara, Elazığ, İstanbul ve Tunceli illerinde, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen ikisi güvenlik korucusu olmak üzere toplam 5 (beş) şüpheliye yönelik belirlenen adreslerde 21.07.2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlenerek arama ve el koyma işlemi icra edilmiş, hedef şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.”