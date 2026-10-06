Başsavcılıktan '14 milyar lira' iddiasına yalanlama

Başsavcılık, bazı sosyal medya platformlarında ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda yer alan bir iddiaya ilişkin basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, Tera patronu Emre Tezmen'in, Erdin Özel'in 14 milyar lirayı şahsi hesabına aktardığını belirterek aylar önce savcılığa başvurduğu yönündeki haber içeriklerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

“BAŞSAVCILIĞIMIZA BÖYLE BİR MÜRACAAT YOK”

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaya ilişkin Başsavcılığa herhangi bir başvurunun bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda "Tera patronu Emre Tezmen aylar önce Erdin Özel'in 14 milyar TL yi şahsi hesabına aktardığını belirleyince savcılığa başvurmuş" şeklindeki haber içeriklerinin gerçeği yansıtmadığı ve Başsavcılığımıza bu yönde bir müracaatının olmadığı anlaşılmıştır.”